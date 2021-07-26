MSB duyurdu: Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü!

Dağ ve Komanda Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Goraspi Üs Bölgesi'nde terör örgütü üyelerinin taciz ateşi sonrası Balışeyh Kırlangıç Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düğünü olan Şehit Çelebi'nin cenazesinin yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği kaydedildi. Şehidin baba evinin Balışeyh'in Ballı Mahallesi'nde olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Kırıkkale şehidinin evine bayrak asıldı. Çelebi Ailesi'nin biri merhum 4 çocuğundan biri olan Şehit Halil Çelebi 3 yıl önce göreve başlamıştı