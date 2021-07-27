MSB duyurdu: Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü! | Video

Kırıkkale, bölücü terör örgütü ile mücadelede bir şehit daha verdi. Hakkari Kuzey Irak’ın Goraspi Üs Bölgesi’nde bölücü terör örgütünün taciz ateşi neticesinde Kırıkkaleli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit düştü.