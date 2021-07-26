Nevşin Mengü fırsatı kaçırmadı! Tunus'taki darbeyi selamladı

Mengü, darbecileri kahraman gibi gösteren fotoğraflar paylaşıp "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" yorumunda bulundu.