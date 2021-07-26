Nevşin Mengü fırsatı kaçırmadı! Tunus'taki darbeyi selamladı

Tunus'ta dünyanın gözleri önünde bir darbe girişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Kays Said, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.
YİNE AYNI MANZARALAR!
Bu yaşananların ardından da Türkiye'de daha önce görmeye alışkın olduğumuz bazı manzaralar tekrar ortaya çıktı.
DARBE GÜZELLEMESİ!
Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya üzerinden Tunus'ta yaşananlarla ilgili paylaşımlarda bulunurken ilginç ifadeler kullandı.
Mengü, darbecileri kahraman gibi gösteren fotoğraflar paylaşıp "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" yorumunda bulundu.
PAYLAŞIMI TEPKİ GÖRDÜ!
Nevşin Mengü'nün açıklamalarından sonra bazı sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek Mengü'yü darbecilikle suçladı. Kimi kullanıcılar ise Nevşin Mengü'ye postal görselleri atarak tepkisini gösterdi.