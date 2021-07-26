Son dakika: AK Parti'den Tunus'taki darbeye sert tepki!

Son dakika haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tunus'taki darbeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, açıklamasında "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
ŞENTOP: YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.