Son dakika: Otoyol ve köprü yalanı çöktü! Pandemide bile taahhüdün üzerinde araç geçti

VİZYON PROJELERE İMZA ATILDI

Yap-İşlet-Devret modeli ülkemizdeki muhalefetin sürekli hedefi haline geldi. manipülasyon yaparak yatırımlar hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler veren muhalefet, proje ihalelerine girecek yerli ve yabancı şirketleri tehdit edecek kadar ileri gitti. Muhalefetin bu girişimlerine rağmen AK Parti 19 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürülen kalkınma hamlelerinin birçoğu Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildi ve azami verimlilik sağlandı. Bu model sayesinde ülkemize yapılan yabancı yatırımların sayısında ciddi bir artış oldu.

HEM KARŞI ÇIKIYOR HEM ÇELİŞKİYE DÜŞÜYORLAR

Muhalefet zaman zaman yaptığı açıklamalarla YİD'e karşı çıkarken tutarsızlıklar da sergiliyor. Türkiye'nin vizyon projelerinden Avrasya Tüneli ve Çanakkale 1915

Köprüsü'nün yatırım ortağı olan firmanın sahibi CHP 22. Dönem Milletvekili Ersin Arıoğlu tarafından yapıldı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu2009 yılında katıldığı bir televizyon programında İstanbul'a vaat ettiği metroyu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapacağını söyledi. 12 Eylül 2020 tarihinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmış "İstanbul'da 12 ilçeyi kapsayan havalimanlarını birbirine bağlayacak hızlı metro yapacağız. 5 milyar dolarlık proje, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek" dedi.