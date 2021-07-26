Son dakika: 'TBMM Deprem Raporu' gündemde! Prof. Dr. Pampal'dan çarpıcı açıklama: Tsunami riski var

Son dakika haberleri... TBMM tarafından hazırlanan Raporda "Marmara Denizi için yapılan modelleme çalışmaları ilk tsunami dalgasının deprem oluş zamanından sonraki 10 dakika içinde en yüksek tsunami dalgasının da 60-90 dakika arasında kıyılara varacağını göstermektedir. Adalar başta olmak üzere Doğu Marmara'nın daha yüksek tsunamiye maruz kalacağı öngörülmektedir." ifadesiyle ciddi bir tehlikeyle ilgili de bilgi verildi.