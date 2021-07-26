Son dakika: 'TBMM Deprem Raporu' gündemde! Prof. Dr. Pampal'dan çarpıcı açıklama: Tsunami riski var

Son dakika haberleri... TBMM tarafından hazırlanan Raporda "Marmara Denizi için yapılan modelleme çalışmaları ilk tsunami dalgasının deprem oluş zamanından sonraki 10 dakika içinde en yüksek tsunami dalgasının da 60-90 dakika arasında kıyılara varacağını göstermektedir. Adalar başta olmak üzere Doğu Marmara'nın daha yüksek tsunamiye maruz kalacağı öngörülmektedir." ifadesiyle ciddi bir tehlikeyle ilgili de bilgi verildi.
UZMAN İSİM CANLI YAYINDA AÇIKLADI!
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, konu hakkında Ahaber'e önemli değerlendirmelerde bulundu. Pampal, raporun çok kritik bir konuyu gündeme getirdiğine dikkat çekerken titizlikle hazırlanmış olduğunu söyledi.
TARİHTEKİ ÖRNEKLERİ SAYDI
Tarihte önemli depremlerin ardından ciddi boyutlarda tsunamiler yaşandığını belirten Pampal, fakat bu depremlerin Marmara'da ki olası depremden daha şiddetli yaşandığını aktardı.
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MARMARA'DA TSUNAMİ OLABİLİR
Prof. Dr. Pampal, Marmara'daki tsunami etkilerinin 5-6 metreyi geçmediğini söyledi. Pampal, "1500 yılındaki Santorini Yanardağı'nda püskürmeye bağlı olarak çok ciddi tsunami etkisi olmuştur. Akdeniz ve Ege daha fazla tsunami etkisine müsait bölgeler. Marmara'da yanal atım faylarından bahsediyoruz. Marmara'da daha düşük şiddette tsunami olabilir. Kıyıya çok yakın bir iki katlı yapıları yutabilecek büyüklükte 5-6 metre dalga yüksekliğinde tsunami olabilir" diyerek olası tehlikeye karşı uyardı.