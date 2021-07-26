İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Uzman isim, TBMM'nin raporunu değerlendirdi | Video

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu’nun, 16 Temmuz’da da Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a sunduğu 522 sayfalık raporda, Türkiye’de deprem sonrasında oluşabilecek 'tsunami' tehlikesi ayrı başlık altında incelendi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, konuyu A Haber'de değerlendirdi.