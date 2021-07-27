Cumhuriyet manipülasyon yaptı, Ravza Kavakcı Kan yalanladı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan 2008 yılında İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini köşesine taşıdı. Pehlivan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirdiğini ve bir rapor hazırlandığını ifade etti. Pehlivan, İBB şirket personelinin yurt dışında eğitim görebilmesi için 4 Ağustos 2008'de bir karar alındığını belirterek bu karardan sonra Kavakçı'nın ABD'deki Howard Üniversitesi'nin doktora bölümüne 24 Kasım 2008'de kabul edildiğini yazdı. Pehlivan, daha önce Cumhuriyet'in aynı konuda tekzip yayınlamasına rağmen yazısında Ravza Kavakçı Kan'ın İstanbul Ulaşım AŞ'ye 1 Aralık 2008 tarihinde iş başvurusunda bulunduğunu yazdı.





KAVAKÇI KAN: "CUMHURİYET GAZETESİ MANİPÜLASYON AMAÇLI YALAN VE TEZVİRAT ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Cumhuriyet'in manipülasyon içeren yazısına tepki gösterdi. Kavakçı Kan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce defalarca yalanlanmasına ve yaptırım uygulanmasına rağmen Cumhuriyet gazetesi manipülasyon amaçlı yalan ve tezvirat üretmeye devam ediyor. Gazetecilik bu değil. Çok yazık. Tabii ki hukuken elimizden geleni ardımıza koymayacağız" ifadelerini kullandı.

İBB'DE 1994'TE İŞE BAŞLADI, ARA VERDİ, 2006'DA YENİDEN İŞE BAŞLADI

Kavakçı Kan, Cumhuriyet Gazetesi'ne daha önce yaptırım uygulandığını, gazetenin yalan ve manipülasyonu devam ettirdiğini belirterek Cumhuriyet'in 2019 yılında yayınladığı cevap ve düzeltme metnini paylaşarak cevap verdi. Kavakcı söz konusu yayında geçen yurt dışında doktora yapabilmek ve burs alabilmek için İBB'de işe başladığına yönelik yalana ise düzeltme metninde cevap vermişti.





Buna göre; Kavakcı Kan, 11 Kasım 1994 tarihinde İBB'de Belbim A.Ş'de işe başladı, kızının doğumu nedeniyle ara verdiği çalışma hayatına 20 Ocak 2006 tarihinde İBB AB İlişkileri Müdürlüğü'nde sözleşmeli mühendis kadrosundan tekrar başladı. Çalışırken 2007-2008 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisansını tamamladı. 2008 yılında İBB bünyesinde çalışanların İBB yönetimi tarafından uygun şartları taşıyanlara burslu olarak yurt dışı yüksek lisans ve doktora yapma imkânı verileceği duyurusu yapıldı. Duyurunun ardından girdiği sınavlardan başarılı olunca burs almaya hak kazanan 39 kişi arasında yerini aldı. Kavakcı, düzeltme metninde "ABD'ye doktora gittiğim tarihte zaten 2 yıldır İBB'de çalışmaktaydım" demişti.

AVUKAT TUNÇ: "BİZ DE BUNLARLA MÜCADELE ETMEKTEN YORULMAYACAĞIZ."

Kavakçı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç ise sosyal medya hesabından Cumhuriyet'te yayınlayan yazı hakkında açıklama yaparak, "Bu gazeteci müsveddeleri yalandan, çarpıtmadan, çatal dilleriyle gerçekleri eğip bükmekten yorulmuyor. Biz de bunlarla mücadele etmekten yorulmayacağız" ifadelerine yer verdi.