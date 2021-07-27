Skandal paylaşıma pişkin savunma

İYİ Parti Tokat
İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül
Sarıtaşlı, 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir
'le ilgili skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Darbeci general Semih Terzi
'nin değil Halisdemir'in darbeci olduğunu belirten Sarıtaşlı, "Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" ifadesini kullanmıştı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıtaşlı hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Sarıtaşlı'nın savunması pes dedirtti. Ömer Halisdemir'i de Semih Terzi'yi de tanımadığını öne süren Sarıtaşlı, "Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum paylaşımımı sildim. Daha sonra da hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" dedi. Bu arada İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol
, Sarıtaşlı'nın partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.