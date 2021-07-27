Uzman Çavuş Gökhan Akviran SABAH'a konuştu! "Vatanım için gerekirse sol bacağımı da vermeye hazırım"

VATANA MİLLETE OLAN AŞKI İÇİN UZMAN ÇAVUŞ OLDU



Gazi Uzman Çavuş'un yanında olan ağabeyi Volkan Akviran ise, "Kardeşim, vatana millete olan aşkı sebebiyle uzman çavuş olmuştu. Sağ bacağını kaybetti ve gazi oldu. Olsun, daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür rabbim onu bizlere bağışladı. Durumu iyi. İnşallah kısa süre sonra taburcu edilecek.