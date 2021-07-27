Uzman Çavuş Gökhan Akviran SABAH'a konuştu! "Vatanım için gerekirse sol bacağımı da vermeye hazırım"

Suriye'nin Kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesinde, geçen Cumartesi akşamı üs bölgesinde intikal eden konvoya, PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu Astsubay Çavuş Fatih Güney (26) ve sözleşmeli er Emrah Arslan şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehitler, önceki gün son yolculuklarına uğurlanırken, yaralı 2 askerin tedavisi ise Gaziantep'te sürüyor.
SOL BACAĞIMI DA VERMEYE HAZIRIM
Yaralı iki askerden biri olan Konya Ereğlili Uzman Çavuş Gökhan Akviran'dı. Hain saldırıda bacağına kaybeden Akviran, SABAH'a konuştu: "Ben iyiyim vatan sağ olsun. Sağ bacağımı kaybettim, vatanımızın varlığı ve bütünlüğü için gerekirse sol bacağımı da vermeye hazırım.
Allah şehadete eren arkadaşlarımıza rahmet etsin, daha kötüsü de olabilirdi. Silah arkadaşlarımın şehit olduğunu duymak beni çok üzdü. Rabbim ailelerine sabır versin. Artık gazi oldum. Ailem yanımda, yakında taburcu olacağım. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" dedi.
VATANA MİLLETE OLAN AŞKI İÇİN UZMAN ÇAVUŞ OLDU
Gazi Uzman Çavuş'un yanında olan ağabeyi Volkan Akviran ise, "Kardeşim, vatana millete olan aşkı sebebiyle uzman çavuş olmuştu. Sağ bacağını kaybetti ve gazi oldu. Olsun, daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür rabbim onu bizlere bağışladı. Durumu iyi. İnşallah kısa süre sonra taburcu edilecek.
Yanında bulunan silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Allah'ım şehit kardeşlerimizin mekanını cennet etsin, ailelerine sabır diliyorumHaberi alır almaz Gaziantep'e geldik. Artık tüm aile onun yanında olacağız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.