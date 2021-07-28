Başkan Erdoğan doğal gaz keşfini küçümseyenlere seslendi: Burada yanan ateşe iyi baksınlar

Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı | Video

"540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTIĞIMIZI İLAN ETMİŞTİK"

Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi geçen yılın Ağutos ayında verdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "320 milyar metreküplük doğal gaz dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlave 85 milyar metreküplük yeni keşfi açıklamıştık. Son müjdemizde 135 milyar metre küplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik." dedi.