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Giriş Tarihi: 28.7.2021 22:24 Son Güncelleme: 28.7.2021 22:35

Başkan Erdoğan doğal gaz keşfini küçümseyenlere seslendi: Burada yanan ateşe iyi baksınlar

Başkan Erdoğan doğal gaz keşfini küçümseyenlere seslendi: Burada yanan ateşe iyi baksınlar

Türkiye'de enerji alanında yapılan yatırımlar kısa sürede karşılığını vermiş ve Karadeniz'de doğal gaz keşfi yapılmıştı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyururken, yaklaşık bir yıllık süreçte toplam 540 milyar küp doğal gaz keşfedildi. Karadeniz gazı bugün ilk defa yerinde yakıldı ve Başkan Erdoğan konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Geride bıraktığımız süreçte doğal gaz keşfini küçümsemek için çeşitli yollara başvuranları da unutmayan Erdoğan, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, doğal gazın ilk ateşlemesini gerçekleştirirken alevler Kanun Sondaj Gemisi'nden yükseldi.

Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı | Video

"540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTIĞIMIZI İLAN ETMİŞTİK"

Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi geçen yılın Ağutos ayında verdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "320 milyar metreküplük doğal gaz dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlave 85 milyar metreküplük yeni keşfi açıklamıştık. Son müjdemizde 135 milyar metre küplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik." dedi.

DOĞAL GAZ MÜJDELERİNİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞLARDI

Art arda gelen doğal gaz müjdelerinin ardından bazı kesimler bu durumu küçümsemek adına girişimlerde bulunmuş ve gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atmıştı.

"BUGÜN BURADA YANAN ATEŞE İYİ BAKSINLAR"

Karadeniz gazı bugün ilk defa yerinde yanarken, Başkan Erdoğan, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar." ifadelerini kullandı.

Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı

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Başkan Erdoğan doğal gaz keşfini küçümseyenlere seslendi: Burada yanan ateşe iyi baksınlar
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