Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı | Video
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Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ilk kez yakılıyor. Tarihi günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında: "Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar." ifadelerini kullandı.