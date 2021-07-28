Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı | Video

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ilk kez yakılıyor. Tarihi günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında: "Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar." ifadelerini kullandı.