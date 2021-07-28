Kaş kaymakamından yalan haberlere sert tepki

BİR TEK DELİL YOK

Arda Yazıcı Patara kumsalından kum alındığını/çalındığını iddia eden bazı ulusal basın gazete ve gazete yazarları ile sosyal medya hesap kullanıcılarının, işlendiği ifade edilen suça ilişkin adli mercilere veya idari makamlara ilettiği bir suç duyurusu, delil, ihbar veya tespit olmadığın da söyledi. Haberlerde adı geçen ilgili orman muhafaza memuru U.U.'nun, Patara kumsalı veya başka bir bölge ile ilgili tuttuğu suç zabıt tutanağının olmadığına vurgu yapan Kaymakam Yazıcı, " 'suç zabıt tutanağı tuttu ve görevini yaptı diye" görevinden alınması yasal ve teknik olarak mümkün değildir" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Kaş Kaymakamı Arda Yazıcı kişileri ve kurumları karalamaya, yıpratmaya veya itibarsızlaştırmaya yönelik bu gerçek dışı iddiaları doğrudan yayanlar hakkında adli makamlara suç duyurusu süreci tarafımızca ayrıca işletileceğine vurgu yaptı. Kaş'ta yasa dışı hiç bir olaya geçit vermeyeceklerini de belirten Yasıcı "Birileri iftira atarak, yalan yanlış haberler ile bu şirin ilçeyi ve bizleri yıpratmaya çalışıyor. Bunun hesabını yasalar önünde verecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

24 SAAT VATANDAŞIN EMRİNDEYİM

Kaş Kaymakamı arda yazıcı 24 sata vatandaşın emrinde olduğunu halkın huzur ve güveni için çalıştığını kaydetti. Bundan sonra Kaş turizmini ve tarımını gelişmesi için kaymakamlık olarak katkı sunmaya devam edeceğini de belirten Yazıcı, "Biz burada mafyaya geçit vermedik, vermeyeceğiz, Kimse halkın huzurunu bozamaz, yasa dışı işlere bulaşamaz. Yapanda bizi karşısında bulur" dedi.