Kırıkkale şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca makineli tüfek ile yapılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı
'nda gerçekleştirilen törende, Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı önce uçakla Ankara
'ya ardından da karayolu ile memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Milletvekili Ramazan Can
, MHP Milletvekili Halil Öztürk
ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri kabul eden şehidin annesi Hatun (48), babası Vehbi (52), eşi Ayşenur (25) ile kardeşleri Eren (18) ve Erdem Çelebi
(16) törende gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Balışeyh
ilçesinin Kırlangıç köyündek
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı
mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajını paylaştı.
ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/ YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" ifadesi kullanıldı. ANKARA