SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 22 bin 291 olurken, vefat sayısı da 76 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 4 bin 197 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU: