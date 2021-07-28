Video Haber SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
28.07.2021 | 20:50

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Aşılamada yüzde 75 seviyesini geçen Eskişehir ve Aydın da mavi kategoriye ulaşan iller arasında yer aldı. Yapılan testler sonucu vaka sayısı 22 bin 291, vefat sayısı da 76 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" dedi.

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