SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
07:28
06:20
02:01
00:36
02:20
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video 28.07.2021 | 17:56
04:53
00:05
03:56
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 28.07.2021 | 13:25
01:09
04:21
Hilal Kaplan | Kıbrıs’ın fondaşları ve beton 28.07.2021 | 13:22
04:45
Melih Altınok | Aşısızların pandemisiymiş! 28.07.2021 | 13:20
02:43
Engin Ardıç | Roma mızrağı 28.07.2021 | 11:22
03:46
03:17
02:53
02:18
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 28.07.2021 | 10:15
02:41
02:30
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 27.07.2021 | 23:13
02:34
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 27.07.2021 | 23:11
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Aşılamada yüzde 75 seviyesini geçen Eskişehir ve Aydın da mavi kategoriye ulaşan iller arasında yer aldı. Yapılan testler sonucu vaka sayısı 22 bin 291, vefat sayısı da 76 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" dedi.