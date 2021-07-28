Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş

Son dakika! Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişimi | Video

ŞÜPHELİ, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Sabotajı gerçekleştiren Kemal Ünal Y. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal Ünal Y.'nin geçmişte zihinsel engelli raporu bulunduğu daha sonra raporun iptal edildiği öğrenildi.

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PKK YANLISI VİDEOLAR ÇEKTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polise verdiği ifadede zihinsel engelli olduğunu öne süren Kemal Ünal Y.'nin ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği, devlet büyükleri adına sahte hesaplar açtığı, PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına hakaret ettiği ve en son Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi. Kemal Ünal Y.'nin Polatlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.