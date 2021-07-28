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Giriş Tarihi: 28.7.2021 22:38 Son Güncelleme: 28.7.2021 23:17

Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş

DHA
Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın o sırada nöbet tutan bir asker tarafından fark edilirken, sabotaj girişiminde bulunan şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan şüpheli şahsın PKK yanlısı videolar yayınladığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği öğrenildi.

Son dakika... Olay, saat 20.00 sıralarında ilçede bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na ait ormanlık alanda meydana geldi. İlçede yaşayan Kemal Ünal Y. (28), komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

SABOTAJ GİRİŞİMİNİ NÖBETTEKİ ASKER FARK ETTİ

Buradan kışla içindeki otları tutuşturan Kemal Ünal Y., yangın çıkardı. Yangını nöbet kulesinde bulunan bir asker fark etti. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle arazideki 6 ağaç ve bazı güvenlik kameraları zarar gördü.

Son dakika! Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişimi | Video

ŞÜPHELİ, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Sabotajı gerçekleştiren Kemal Ünal Y. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal Ünal Y.'nin geçmişte zihinsel engelli raporu bulunduğu daha sonra raporun iptal edildiği öğrenildi.

Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş | Video

PKK YANLISI VİDEOLAR ÇEKTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polise verdiği ifadede zihinsel engelli olduğunu öne süren Kemal Ünal Y.'nin ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği, devlet büyükleri adına sahte hesaplar açtığı, PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına hakaret ettiği ve en son Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi. Kemal Ünal Y.'nin Polatlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş
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