Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş | Video

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın o sırada nöbet tutan bir asker tarafından fark edilirken, şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şahıs vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan şüpheli şahsın PKK yanlısı videolar yayınladığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürüldü.