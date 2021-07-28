Yerli VLP aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklama: Biz müjdeyi verebiliriz

'YENİLİKÇİ BİR AŞI'

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP Covid-19 aşısının ikinci bir özelliğinin ise, 4 proteine karşı hedeflenmiş olması olduğunu söyleyerek, "Teorik olarak yerli VLP aşısının 4 protein içermesi nedeniyle daha kuvvetli bir yanıt oluşturacağını ummaktayız. Bu iki özelliği ile yerli VLP aşısı, 'yenilikçi bir aşı' diyoruz. Yerli VLP aşısı önümüzdeki süreçlerde kullanıma hazır hale gelecektir. Turkovac ve VLP her iki aşımıza gönüllü olun" ifadesini kullandı.