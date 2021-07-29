Diyarbakır
'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, üç müjde daha geldi. İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, teslim olanlardan 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da 'evlat nöbetinde' bulunduğunu bildirdi. Teslim olan teröristlerin, Ayşegül Biçer
'in 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, Güllü Turan
'ın, Tunceli
'de 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev ve eylemini sürdüren Hayriye Akyüz
'ün kardeşi Ensari Karaşan
olduğu öğrenildi. Böylece evlat nöbetinde 31'inci zafer yaşandı.
BAŞKAN ERDOĞAN ARADI
Müjdeli haberi alan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbeti tutan kanser hastası Ayşegül Biçer sevinçten bayıldı. Oğluyla telefonla yaptığı görüşmeyi anlatan kanser hastası anne Biçer, "Allah'ın izniyle zafer yaşıyorum. Demek ki bu anneler burada boşuna oturmadı. Annem ağlamasın demiş ve dönüş kararı almış" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, anne Biçer ile telefonda görüşerek ailenin sevincini paylaştı. "Bu zafer sizindir. Gerek Hacire Akar
olsun gerek sizler olun hepiniz orada dimdik durdunuz ve sizin o dik duruşunuz elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi. 3 yavrumuz da aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek" ifadelerini kullanan Erdoğan, bütün Diyarbakır annelerine selamlarını, sevgilerini iletti. Biçer'in, "Siz bize sahip çıkmasaydınız, orada bu mücadeleyi sürdüremezdik" sözü üzerine Erdoğan, "O bizim görevimizdi. Biz görevimizi yaptık. Ama siz de bizi bu noktada teşvik ettiniz. Allah yâr ve yardımcımız olsun inşallah" dedi. Biçer de "Sayın Cumhurbaşkanım ilk oturduğumda da demiştim, 'PKK'dan söke söke alacağım oğlumu' diye. Sadece oğlum değil, bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın sabah iki davul iki zurnayla HDP
'nin kapısına gidiyorum. Bu zaferi ilan edeceğiz" diye konuştu.