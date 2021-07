ByLock'un sahibinden son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ev arkadaşım

SORUMLULUĞUNDAKİ 100 HARP OKULU ÖĞRENCİSİ...

Savcılığın iddianamesinde, Keynes hakkında detaylı bilgiler verildi. Çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edilen Keynes, FETÖ soruşturmaları kapsamında itirafçı olanların ifadeleriyle deşifre oldu.

Ankara'da müşteki olarak ifade veren Mehmet C. ise o dönem adı Alpaslan Demir olan David Keynes ile birlikte İstanbul'da FEM Dershanesi'ne gittiklerini, daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü kazanan Keynes'in örgüt tarafından ABD'ye kaçırıldığını anlattı. Dikmen'deki Kara Harp Okulu'na sokulan 15'e yakın öğrenciden sorumlu olan Keynes'in 28 Şubat sürecinde örgüt abileriyle arasının açıldığını anlatan Mehmet C., Keynes'in, sorumluluğundaki 100 kadar Harp Okulu öğrencisini medyada deşifre etmek için birtakım görüşmeler yaptığını anlattı. Mehmet C., örgütün baskısı yüzünden Keynes'in intihar girişiminde bulunduğunu da dile getirdi.