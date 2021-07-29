ByLock'un sahibinden son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ev arkadaşım

GLOBAL PROGRAM İZLENİMİ VERİLDİ 102 BİN KULLANICI TESPİT EDİLDİ

ByLock programının alan adı, Google Store ve Apple Store'a David Keynes ismiyle yüklendi. Bunun amacı programa yabancı menşeli global bir uygulama izlenimi vermek, geliştiricisinin kimlik bilgilerine ulaşılmasını perdelemek. 2015'te Litvanya'daki ByLock sunucusuna sızan MİT'in ortaya çıkardığı programın 102 bin tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunlardan 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı. Geri kalanların işlemleri sürüyor.



ANKARA'DAKİ ÖRGÜT EVİNDE BULUŞMUŞLAR

İddianameye göre, Ankara'da "Karadeniz" takma adıyla gizli tanık olan bir FETÖ'cü ise daha sonra örgütün CHP'den sorumlu imamı olan Ahmet Hamdi Parlak'ın, David Keynes'i Ankara'da Kurtuluş semti Kıbrıs Caddesi'nde tuttukları bir evde ikamet ettirdikleriniı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bu örgüt evine ara sıra gittiğini aktardı.