Hayvanları korumanın reçetesi medeniyetimizde var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Türkiye Belediyeler Birliği
ile Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" ödül törenine katıldı. Hayvanların yaşam şartlarını iyileştiren projelerin geliştirilmesinin umut verici olduğunu belirten Erdoğan özetle şunları söyledi:
VİCDANIMIZI YARALIYOR:
Onların beslenmelerinden tedavilerine kadar üzerimize düşen birçok ödev var. Bugün sokaklarda hatırı sayılır sayıda kedi ve köpek yaşam mücadelesi veriyor. Barınacak yer ve yiyecek bulmakta çektikleri sıkıntılara üzülerek şahit oluyoruz. Hastalandıklarında ya da kaza geçirdiklerinde eğer bir yardım eden çıkmazsa yaşadıkları ıstırap vicdanımızı yaralıyor. Daha da vahimi haberler
de kanımızı donduran şiddet vakalarını duyuyoruz.
ASLA KABUL EDEMEYİZ:
Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü asla kabul edemeyiz. Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir. Barınakların şartları düzeltilmelidir. Bu konuda hayvanseverlerin de talepleri var biliyorsunuz. Kafeslerin içinde geçen yaşam, yaşam değil tutsaklıktır. Hayvanların yeme içme kadar serbest dolaşma ihtiyaçlarına da cevap verecek yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum. Üniversitelerde de gençler, sokak hayvanları için çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gençlerin enerjisini kendimize katarsak hedeflerimizi gerçekleştirmede daha hızlı yol alırız.
BOYNUMUZUN BORCU:
Hayvanlar susadıklarında, acıktıklarında ya da yaralandıklarında yardım isteyemiyor. Onların farkında olmak, sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur. Yediden yetmişe hepimizin işin bir ucundan tutması lazım. Bugün hâlâ cins hayvanların özel günlerde hediye edilecek bir eşya gibi alındığını, sonra sokağa atıldığını görüyoruz. Oysa barınaklarda sevgiye hasret onca hayvan var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Hayvanları Koruma Günü
'nde Yedikule Hayvan Barınağı
'ndan Leblebi
'yi sahiplendik. Özellikle engelli olduğu için onu istedik.
ANNE BABALARA ÇAĞRI:
Buradan anne babalara tüm kalbimle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımız, evcil hayvan istediklerinde onları barınaklara götürelim. Oradaki canlar, yalnızca başlarını okşayacak bir el istiyor. Onlara bir şans verelim. Çocukların gerçek sevginin iyileştiren ve dönüştüren gücünü tecrübe etmelerini sağlayalım. Çünkü merhamet, insan kalbinin yegâne gıdasıdır.
MEDENİYET TECRÜBEMİZDE VAR:
Hayvanlara güzel muamele etmek ve zarardan korumak için ihtiyacımız olan reçete, medeniyet tecrübemizde vardır. Yeter ki hatırlayalım. Manevi değerlerimizle terbiye edilmiş vicdanlarımız pusulamızdır. 19. yüzyılda dünyanın ilk hayvan hastanesi Düşkün Leylekler Evi'ni kuran medeniyetimizi inşa eden vicdanlardır. Tarih sayfalarımız, yabani hayvanlardan kuşlara kadar her tür hayvanın bakımıyla ilgilenen sayısız vakıfla doludur. Bugün ne yazık ki birçok değerimizi yitirdik. Mahlukatın üzerimizde çiğnenemez hakları olduğu şuuruyla hareket edelim.
'SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN'
Barınakta bakım altına alınan kedi, köpek ve kuşlarla da ilgilenen Emine Erdoğan, ses telleri kesilen, kötü şartlar altında tutulduğu tespit edilen ve barınakta rehabilitasyona alınan köpekler hakkında bilgi aldı. Hayvanların ses tellerinin kesilmesini "vahşet" olarak nitelendiren Emine Erdoğan, hayvan sahiplenmek isteyenlere de "Satın almayın, barınaklardan sahiplenin" çağrısında bulundu.
ÖDÜLLER VERİLDİ
Projeleriyle ödüle layık görülen 11 belediye başkanına ödül verildi. Emine Erdoğan, 'Patibook' projesiyle Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, 'Sahipsiz Patilere Umut Ol' projesiyle Kütahya Belediyesi'ne ve 'Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi' projesiyle Keçiören Belediyesi'ne ödüllerini verdi.
YONCA EVCİMİK: CAN DOSTUMU BULDUM
Emine Erdoğan, barınak gezisi sırasında kucağında taşıdığı ses telleri alınan köpek ile tören alanına giriş yaptı. Burada kendisini karşılayan sanatçı Yonca Evcimik ise köpeği bir süre kucağında tutarak sevdi. Tören sonunda Emine Erdoğan, köpeği Yonca Evcimik'e vererek, "Sana emanet ediyorum. Emanetimize çok iyi bakacağınıza inanıyorum" dedi. Yonca Evcimik de "Bakacağım, hiç kuşkunuz olmasın" karşılığını verdi. Evcimik tören sonrası yaptığı açıklamada, "Emine Hanım, onun herhalde enerjisini almış ki kucağına almış, o da bana nasip oldu geldi. O artık benim köpeğim, can dostum, bulduk birbirimizi" dedi.
ANGOLA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİNİ MİSAFİR ETTİ
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ana Dias Lourenço ile ziyaret sırasında çekilen fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA