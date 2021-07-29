SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli duyurdu! 43 yangın kontrol altına alındı

Turizm cenneti doğa harikası Muğla'da, 5 ayrı noktada yangın çıktı. Öğle saatlerinde önce dünyanın incisi Marmaris alev aldı. Ardından Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz'de de alevler yükselmeye başladı. Paniğe neden olan yangınlarda, turistik tesisler ve evler tahliye edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli duyurdu! 42 yangın kontrol altına alındı | Video

Cennet bir anda cehenneme döndü. Yetkililerden, Bodrum Güvercinlik'teki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Muğla'da Marmaris ve Köyceğiz'deki yangınların kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU! 42 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 42 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pakdemirli; "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bodrum Güvercinlik’teki yangının kontrol altına alındı | Video