Bodrum Güvercinlik’teki yangının kontrol altına alındı | Video
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Turizm cenneti doğa harikası Muğla’da, 5 ayrı noktada yangın çıktı.Yetkililerden, Bodrum Güvercinlik’teki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda 42 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.