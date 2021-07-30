AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Azerbaycan ile Türkiye’yi bağlayacak koridor açılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Azerbaycan'ın Bakü ve Gence şehirlerine gerçekleştirdiği ziyarete ben de eşlik ettim. Bu anlamlı ve yoğun ziyarette Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz bir noktaya geldiğine şahit olduk. Yoldan yürüyen insandan esnafa, siyasetçisinden sanatçısına kadar herkesin ortak görüşü şu: Türkiye ve Başkan Erdoğan olmasaydı Karabağ zaferi de olmazdı.

Bu gezide başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanı İlham Aliyev başta olmak üzere birçok önemli isimle yüzyüze görüşme gerçekleştirildi. Gence'de Yeni Azerbaycan Partisi ile "Şuşa Beyannamesi: Milli manevi değerlerimize bağlılık ve gelecek işbirliği için yeni fırsatlar" konulu geniş katılımlı bir konferans düzenlendi.