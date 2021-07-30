ByLock'un yazılımcısı Bayındır'ın ortağı çıktı! Tarık Toros, Keynes'in ev imamlığını yapmış





TABUTÇUNUN HANGAR ARAYIŞI

2010 yılında Türkiye'de bulunduğu bir dönem Atalay Candelen'in kendisini Faruk Bayındır ile tanıştırdığını söyleyen Keynes, Bayındır ile ilk olarak Yeşilköy'de ağaçlar arasında ünlü bir mekanda buluştuklarını anlattı. Bu görüşmelerinde Faruk Bayındır ile Atalay Candelen'in iş konuştuklarını anlatan Keynes, "Faruk Bayındır benim Amerika'da yaşadığımı öğrenince New Jersey'de bulunan bir havalimanında hangar kiralamak istediğini, bunun için 60 milyon dolar verebileceğini anlattı.