Her taşın altında Fatih Gürsul var

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul
'un, Bylock
'un lisans sahibi David Keynes
'i 90'lı yıllarda örgüt evinde sakladığının ortaya çıkması, örgütün Gürsul'a verdiği önemi gözler önüne seriyor. FETÖ elebaşının 'Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar' diyerek kurdurduğu mason mahrem yapılanmasında da 'öğrenci' olan Gürsul, adeta FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimlerden bir tanesi.
MİT İMAMIYLA AYNI GRUPTA
Gürsul'un en çok temasta olduğu isim, örgütün CHP'den sorumlu imamı olan Ahmet Hamdi Parlak
'tı. Gürsul aynı zamanda 'Genel Müdürler' (GM) isimli ByLock grubunda yer alıyordu. Grupta MİT TIR'larını durduran askerlerden sorumlu mahrem imam 'Cemil' kod adlı Süleyman Gürbüz
ve Ahmet Hamdi Parlak da yer alıyordu.
Gürsul'un, ByLock yazışmalarında Kılıçdaroğlu'nu GB (Genel Başkan) veya KK kısaltması ile kodladığı ifade ediliyor. Gürsul'la aynı evde kaldığını itiraf eden ByLock'un lisans sahibi Keynes hakkında hazırlanan iddianamede, Keynes'in de 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Asıl adı Alparslan Demir
olan FETÖ üyesi ABD
vatandaşlığına geçerken ismini İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes
'ten esinlenerek 'David Keynes' olarak değiştirdi.
DELİLE RAĞMEN TAHLİYE EDİLDİ
KILIÇDAROĞLU'NUN eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun yanına yerleştirilerek başdanışmanı yapılmış, 15 Temmuz
'dan kısa bir süre görevine son verilmişti. FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul hakkındaki ceza Yargıtay
tarafından usul eksiklikleri nedeniyle bozulmuş, yerel mahkemede ise tahliye edilmişti. Söz konusu tahliye tepki toplamıştı.