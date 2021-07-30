SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Projeyi başlatıyoruz' diyerek duyurdu!

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Covid-19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek için başlatılan 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamlı bir programla devam ettiği belirtildi.