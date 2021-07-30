Son dakika: Yoğun bakım ve ölüm riskine karşı tek çareyi açıkladılar

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. YUSUF YILDIRIM: Şu an kapanma söz konusu değil. Henüz hastane ve yoğun bakım yatışlarında bir yansıma ya da artış yok. Eğer pozitiflik oranı bir hafta içerisinde yoğun bir şekilde hastane yatışlarına neden oluyorsa ve bu da yatışlarla birlikte bir haftalık bir süreç içerisinde yoğun bakım sayılarını da artırıyorsa; o zaman kapanma söz konusu olur. Bayramla birlikte aşılanmada da azalma ve ikinci plana atma söz konusu oldu. Aşısızlar, aşılanmamaya devam ederse işte o zaman kapanma söz konusu olur.

