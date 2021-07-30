Yangınlarda son dakika: 21 ilde 63 yangın! Manavgat'ta son durum ve kahreden görüntüler

MAHSUR KALANLARA ULAŞILDI

Oymapınar Barajı kıyısında restoranlarını terk etmeyen 10 vatandaş mahsur kaldı. Alevler Manavgat Şelalesi'ni de tehdit etmeye başlayınca girişlere kapatıldı. Çok sayıda hayvan da yanarak telef olurken, Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi durduruldu. Öte yandan Türk Kızılay bölgeye sahra mutfak kiti ve ikram araçları sevk etti. Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçesinde çıkan orman yangınları da kısa sürede kontrol altına alındı.



