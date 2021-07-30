Yangınlarda son dakika: 21 ilde 63 yangın! Manavgat'ta son durum ve kahreden görüntüler

Türkiye'yi kahreden yangınlarda son dakika: 21 ilde 63 noktada yangınlar çıktı. 41'i söndürüldü. Ancak Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ediyor. Devlet seferberlik ilan etti. Bölgede zamanla yarış var. İşte Manavgat ile sembolleşen ancak birçok noktaya yayılan yangınlardan son dakika haberleri:
GÖĞÜ BİLE YAKAN 40 METRELİK ATEŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün 4 ayrı noktada başlayan orman yangını gece geniş bir alana yayıldı. Salihler, Baldırlar ve Sülekler mahallesi boşaltılırken, evlerini terk etmeyen 5 kişi son anda kurtarıldı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgârın da etkisi ile alevlerin boyu 40 metreye ulaştı. 60 kilometre çapında bir alana yayılan ve 34 mahalleyi etkileyen alevler, 1200 hektarlık alanı kül etti.
ANTALYA'DA 3 KİŞİ CAN VERDİ
3 vatandaşın vefat haberini Bakan Pakdemirli verdi. Yangın dün öğle saatlerinde rüzgârın da etkisiyle büyüyerek birçok eve sıçradı. Ardından da Sarılar Mahallesi'ne doğru hızla ilerledi. Alevler, ilçe merkezine bir kilometre mesafedeki Sarılar'a ulaşınca, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe hasta, tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere nakledildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada yangından 138 vatandaşın etkilendiği ve 58 vatandaşın tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı kullanılıyor.
İŞTE KAYBETTİĞİMİZ VATANDAŞLAR
Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken önceki gece yarısı bu kez komşu Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının kısa sürede sardığı Kepezbeleni'nde mahsur kalan 13 kişiden 12'si kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalleyi küle çeviren ve şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, Oymapınar Barajı çevresindeki mahallelere de sıçradı. Barajın yakınındaki Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde oturan Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi.
Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Poyraz nedeniyle dün yayılması hızlanan yangınların bugün hava durumuna göre tamamının söndürülmesi bekleniyor
MAHSUR KALANLARA ULAŞILDI
Oymapınar Barajı kıyısında restoranlarını terk etmeyen 10 vatandaş mahsur kaldı. Alevler Manavgat Şelalesi'ni de tehdit etmeye başlayınca girişlere kapatıldı. Çok sayıda hayvan da yanarak telef olurken, Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi durduruldu. Öte yandan Türk Kızılay bölgeye sahra mutfak kiti ve ikram araçları sevk etti. Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçesinde çıkan orman yangınları da kısa sürede kontrol altına alındı.
GÖZLER KUNDAKÇI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA
Yangınlarının aynı anda farklı noktalarda çıkması gözleri kendilerine "Ateşin Çocukları" adını takıp yüzlerce kundaklama yapan bölücü terör örgütü PKK'ya çevirdi, savcılıklar soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" ifadesini kullandı.
Manavgat'ta 2007'de çıkan yangınlarda 950 hektar, Manavgat ve Serik'te 2008'de çıkan yangınlarda da 16 bin hektar ormanlık alan kül olmuştu.
YANGIN FIRTINASI EGE'YE SIÇRADI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde de dün 13.05'te bir sitede çıkan yangın ormana sıçradı. Hızla yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince 2 otel ile çok sayıda konut boşaltıldı, 6 kişi dumandan etkilendi. Büyük paniğe neden olan yangında motosikletiyle söndürme ekiplerine su taşıyarak çalışmalara gönüllü katılan 25 yaşındaki otel çalışanı Şahin Akdemir, aracının devrilmesi sonucu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybetmeden önce çektiği görüntüler ortaya çıkan Şahin'in "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri herkesi duygulandırdı. Bodrum ilçesinde Güvercinlik'te otellere yakın bir noktada orman yangını çıktı, 3 bin yerli ve yabancı turist tahliye edildi. Yangına KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu da denizden müdahale etti. Datça ilçesinde Kumyer mevkiinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar çamlık alan zarar gördü. Milas ilçesi Kuyucak mevkiinde de oteller bölgesinde çam ormanında yangın çıktı.
Alevlerin bahçesine dayandığı 5 yıldızlı 2 otelde kalanlar teknelerle tahliye edildi. Muğla'nın Köyceğiz ve Menteşe, Aydın'ın Didim ve Söke ilçeside çıkan yangındanlar da büyümeden söndürüldü.
MERSİN: Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde önceki gün çıkan yangınlar dün de devam etti. Aydıncık'ta 5 köy boşaltıldı. Bozyazı'daki orman yangını kontrol altına alındı. Silifke ilçesindeki Boğsak mevkiinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgedeki kamp alanları boşaltıldı.
ADANA: Kozan, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde onman yangınları çıktı. Kozan'ın Kızlarseki mevkiinde çıkan ve hızı saatte 70 kilometreyi aşan poyrazın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle 5 köy boşaltıldı.Kozan'daki yangın akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Aladağ'da söndürme çalışmaları sürerken mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Vali Süleyman Elban, önceki gün 3 ilçede ayrı noktalarda 22 yangın çıktığını, 20'sinin söndürüldüğünü belirtti.
OSMANİYE: Kadirli ilçesinde önceki gün Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 21 saat sonra kontrol altına alındı. Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle de 5 kişi gözaltına alındı.
KİLİS: Musabeyli ilçesinde Demirciler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2.5 saatte kontrol altına alınan yangın rüzgârın etkisiyle daha sonra tekrar alevlendi. Yangın akşam saatlerinde tekrar kontrol altına alındı.
ELAZIĞ: Ağın ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangında 1 ev ile 10 dönüm alan zarar gördü.
KİLİS: Demirciler mevkiinde yangın çıktı. 100 askerin de katıldığı 5 buçuk saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
KAYSERİ: Aladağlar Milli Parkı'ndaki Ulupınar bölgesinde önceki gün çıkan yangın kontrol altına alındı.
KOCAELİ: Körfez ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alınırken 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
BODRUM'DA PANİK
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek ormanı sardı. Ormanın hemen altında bir koyda bulunan 5 yıldızlı lüks otele alevler sıçradı. Bunun üzerine oteldeki personel ve müşterilerin tahliyesi için tekne desteği istendi. Karadan tahliyenin söz konusu olmadığı bildirilirken, tekne desteği gönderildi. Vatandaşların süratle tahliye edildiği bildirilirken, yangına da müdahale karadan ve havadan devam etti
DÖRT BAKAN MANAVGAT'TA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyunca bölgede yangınla mücadeleyi komuta etti. Pakdemirli'ye bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Nuri Ersoy ve Murat Kurum da eşlik etti. 28-29 Temmuz'da 21 ilde toplam 63 orman yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "42'si kontrol atında, 3 uçak, 38 helikopter, 680 arazöz ve 4 bin personel görev yapıyor.
Önceliğimiz can güveliği. Rüzgârın çok yönlü, nemin düşük olması işimizi zorlaştırıyor. Yangınlarla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü. Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.
THY de yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı.
TEDAVİ PARASI YANDI
Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi Cemile Öner'e (60) ait. Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram vardı. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.
30 yıl önce eşini kaybeden ve iki çocuğuyla yaşayan Öner, "5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgedeki bakanlarla görüşerek bilgi aldı. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.