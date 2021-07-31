Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI

Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle GMK Bulvarı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.