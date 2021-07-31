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Giriş Tarihi: 31.7.2021 18:36 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:39

Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI

Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle GMK Bulvarı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
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