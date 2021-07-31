Video Haber Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video
31.07.2021 | 18:35

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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