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Giriş Tarihi: 1.8.2021 00:17 Son Güncelleme: 1.8.2021 00:31

Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı

Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınların akıbetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz" dedi. Açıklamalarında önemli bir uyarıda da bulunan Bakan Pakdemirli, "Nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Afet bölgelerinden biri olan Marmaris'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'de devam eden yangınların son durumuyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KRİTİK NEM UYARISI

Bugün saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım

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Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı
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