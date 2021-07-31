Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı

Afet bölgelerinden biri olan Marmaris'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'de devam eden yangınların son durumuyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KRİTİK NEM UYARISI
Bugün saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım