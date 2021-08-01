Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı | Video
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınların akıbetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz" dedi. Açıklamalarında önemli bir uyarıda da bulunan Bakan Pakdemirli, "Nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerine yer verdi.