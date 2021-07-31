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Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:20

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıktı. CHP’li Başkan Şükrü Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasından görüntüleyen vatandaş başkana tepki göstererek, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte ‘adalet’ diyorlar. Vay be!” ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde başlayan orman yangını ardından peş peşe başlayan orman yangınları neticesinde 30 şehirde 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına alındı, 10 yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1.080 arazöz, 55 iş makinası, 4.000'in üzerinde personel ile orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

EVİNİN ÖNÜNDEKİ DOZERLER VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dört gün önce dört farklı noktada başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları ise ekiplerce sürdürülüyor. Manavgatlı köy ahalisi yangınlara karşı zor anlar yaşarken, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerle evini korumaya aldırdığı ortaya çıktı. Bir vatandaşın dikkatini çeken ve o anları görüntüleyen vatandaş 'Ayıp değil mi başkanım!" diye seslendi. CHP'li Şükrü Sözen'in köylüler zor durumdayken, evini korumaya aldırması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

CHP'Lİ BAŞKANA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerin görüntüsünü cep telefonu kamerasından çeken vatandaş Sözen'e tepki göstererek, "Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte 'adalet' diyorlar. Vay be!" ifadelerini kullandı.

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CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
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