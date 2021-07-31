CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: “Ayıp değil mi başkanım!” | Video
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CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıktı. CHP’li Başkan Şükrü Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasından görüntüleyen vatandaş başkana tepki göstererek, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte ‘adalet’ diyorlar. Vay be!” ifadelerini kullandı.