İşte 12 soruda THK uçakları gerçeği: Bakanlık tek tek yanıt verdi...

-THK uçaklarının kullanılmama nedeni nedir?

Bakanlığımızın THK ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin içinde bulunduğu ortaklıklardan kiralanmıştır. Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip, piston motorlu uçakların kullanmış olduğu yakıttan dolayı (piston motorlu uçakların kullanmış olduğu avgas yakıtı havaalanında bulunmamaktadır) sıklıkla ikmal sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından dolayı yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır. Bu sebeplerle son yıllarda yangınlara daha etkili şekilde müdahale edilebilen Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanılmaktadır.

-Orman yangınlarına müdahale uçakları alınacaktı, neden alınmadı?

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere amfibik uçaklardan kiralama usulü ile hizmete alınmıştır. Yangınlarla mücadele kapsamında 3 adet amfibik THK-CMC iş ortaklığı ile kiralanmıştır. Bir saat içerisinde 7 sorti yapabilen bu uçaklar, 12 ton su taşıma kapasitesine sahiptir.

-Şu an kullanılan uçakların özellikleri nedir? Bu uçakların Manavgat'taki yangına müdahale etmek için çok büyük olduğu doğru mu?

Şu an kullanılan son teknolojik amfibik uçaklardır. Manavgat yangınında uçaklar etkili şekilde kullanılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 182 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesi ile gerekli olan tüm tedbirleri almaktadır. Kullanılan araçlar da gerekli teknolojik donanımlara sahip, Orman Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda kiralanmıştır.