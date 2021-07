Orman yangınlarına müdahalede neden uçak değil de helikopter tercih ediliyor?

İŞTE O RAPOR…

Türk Hava Kurumu'nun (THK) envanterindeki yangın söndürme uçaklarının neredeyse tamamı kullanılamayacak durumda… Tarım ve Orman Bakanlığı bu nedenle uçak kiralama yoluna gidiyor. Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler de aktif olarak kullanılıyor. Yangın söndürme uçakları ile helikopterler arasındaki fark Orman Fakülteleri Derneği'nin yayınladığı raporlarda da daha net açıklanmış durumda… 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahalede kullanabilen K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin taşıma kapasitesi 2.5 ton. Helikopterler, uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, daha seri hareket edip, her su kaynağından su alabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına hassas bölgelerde her 5 kilometrede bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila bin 200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmaline karşın helikopterler, bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2.5 tondan 20 ton su ikmali yapıyor.