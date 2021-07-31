Türkiye'yi kahreden yangınlarda son dakika: 21 ilde 63 noktada yangınlar çıktı. 41'i söndürüldü. Ancak Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ediyor. Devlet seferberlik ilan etti. Bölgede zamanla yarış var. İşte Manavgat ile sembolleşen ancak birçok noktaya yayılan yangınlardan son dakika haberleri:
GÖĞÜ BİLE YAKAN 40 METRELİK ATEŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün 4 ayrı noktada başlayan orman yangını gece geniş bir alana yayıldı. Salihler, Baldırlar ve Sülekler mahallesi boşaltılırken, evlerini terk etmeyen 5 kişi son anda kurtarıldı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgârın da etkisi ile alevlerin boyu 40 metreye ulaştı. 60 kilometre çapında bir alana yayılan ve 34 mahalleyi etkileyen alevler, 1200 hektarlık alanı kül etti.
Kilometrelerce uzaktan görünen alevler ve dumanlar görenleri kahretti...
Son tabloda tespit edilen yangın sayısı artarken, söndürülen yangın sayısı da arttı.
MANAVGAT VE DİĞER YANGINLARDA SON DURUM: CANLI GELİŞMELER
Tespit edilen yangın sayısı: 71
Kontrol altına alınan yangın sayısı: 57
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 71 yangınların 57'sinin kontrol altına alındığı ve 14 yangının ise devam ettiği yer aldı.
YANGIN BÖLGELERİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ
12:09 Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altında.
12:09 Milas yangını kontrol altında. Bakan Pakdemirli "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ "SÖNDÜRMEDE İYİYE GİDİŞ VAR"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınları söndürmede iyiye gidiş var. Marmaris'teki yangında iyiye doğru gidiş var. Yerleşim yerine yakın olmayan bir yangın daha var. Onu da kontrol altına alma noktasında olumlu gelişmeler var.
"57 YANGIN KONTROL ALTINDA"
Tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personelle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. 57 yangın kontrol altında. 3 Antalya'da 1 Muğla'da kayıplarımız var maalesef.
ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIK
Zarar gören vatandaşlarımıza Bağ-Kur, SGK, Ziraat ve Tarsim borçlarıyla ilgili çalışmalarımızı hemen başlattık. Sadece ağaçlarımızı değil tabi yaban hayatında da kaybımız var. Bunlar da ayrıca üzücü.
15 BİN HEKTAR DEFNE VE ZEYTİNLİK ALAN KAYBIMIZ VAR
320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin hektar zeytin, defne gibi alan kaybımız var. Bu konuda, bu kayıplarla ilgili çalışmalarımızı açıklayacağız.
SPEKÜLASYONLARA GELMEYELİM
Yangınların sevevi ile ilgili spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıyor. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığımız veya ilgili kurumlar tarafından önemli buglular bulunduğu anda açıklamalar yapılacaktır. Ekim ayı gibi ağaçlandırma başlayacak.
SON DAKİKA
"İMAR SÖZ KONUSU DEĞİL, İLK YAĞMURLA AĞAÇLANDIRMA BAŞLAYACAK"
Tarım ya da orman alanlarının imara konu edilmesi söz konusu değil. İlk yağmurlarla birlikte ağaçlandırma başlayacak.
NE UÇURDUĞUMUZ DEĞİL YERE NE KADAR SU BIRAKTIĞIMIZ ÖNEMLİ
İddialarla ilgili olarak en son teknoloji ne ise bunu kullandığımızın bilinmesini istiyorum. Hala çıkıp 50'lerin 60'ların uçaklarını kullanmamızı isteyenler var. Biz helikopterlerimizle bunların kat kat fazlası suyu taşıyabiliyoruz. Biz ne uçurduğumuzla değil yere ne kadar su bıraktığımızla ilgileniyoruz. Bu anlamda bir eksiğimiz yoktur.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÖDEMELER VE ENERJİ DESTEĞİ BAŞLIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Vatandaşlarımıza yarından itibaren ödeme yapmaya başlayacağız. Elektrik kesilen yerler var. 18 binden fazla vatandaşımıza elektrik ulaşamıyordu. Bu dün daha fazlaydı. Kısa sürede daha da azalacak. Bununla ilgili hızlı biçimde çalışmaya elektrik kurumumuzla koordineli çalışarak sonuç alacağız.
ŞÜPHELİLER KONUSUNDA VATANDAŞ VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN TARTIŞMASI
Antalya merkezden gelen 3 kişi mahalledekilerin sormasıyla kundaklama şüphesiyle bir gözaltı söz konusu oldu. Bunun ardından vatandaşlarla güvenlik gücümüz arasında bir gerginlik olmuş. Vatandaşlar şüphelilerin kendilerine teslim edilmesini istemişler. Ben de hemşehrileri olarak gittim. Patlama noktasına gelmiş bir durum vardı. Bize de suçluları korumaya mı geldiniz diyenler oldu. Onlarla konuşarak durumu anlatarak, şüpheli bir kişinin suçluymuş gibi muamele görmemesi gerektiğini anlattık ve kanunlar çerçevesinde davranılması gerektiğini izah etmeye çalıştık. Binlerce vatandaşın biriktiğini gördük. Öyle bir şey varsa da bunun arkasındaki bağlantıların bulunması için de gerekli olduğunu anlattık. Ama her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. O kişi suçsuz da çıkabilir. O nedenle acılar kayıplar üzerine gerginlik olduğu için hemşehrilerimiz polisini, askerini sever korur kollar. Çok şükür sonra sakinleştirdik
İHA SAYISI ARTIRILDI
Türkiye'nin farklı noktalarında son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla mücadelede kullanılan insansız hava aracı (İHA) sayısı 4'ten 7'ye yükseltildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edinilen bilgiye göre, OGM bünyesindeki 4 İHA yangınlarla mücadelede görüntü almak için kullanılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki 3 İHA da orman yangınlarıyla mücadeleye destek için kullanılmaya başlandı. Böylece kullanılan İHA sayısı 7'ye çıktı.
10:15 Bakan Pakdemirli ekiplerle görüştü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı. Yangın yönetim merkezinde söndürme çalışmalarını koordine eden Pakdemirli, yanan bölgede havadan incelemede bulundu.
Çalışmalar devam ediyor. Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, karadan da bölgeyi gezerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiple görüştü
ANTALYA'DA 3 KİŞİ CAN VERDİ
3 vatandaşın vefat haberini Bakan Pakdemirli verdi. Yangın dün öğle saatlerinde rüzgârın da etkisiyle büyüyerek birçok eve sıçradı. Ardından da Sarılar Mahallesi'ne doğru hızla ilerledi. Alevler, ilçe merkezine bir kilometre mesafedeki Sarılar'a ulaşınca, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe hasta, tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere nakledildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada yangından 138 vatandaşın etkilendiği ve 58 vatandaşın tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı kullanılıyor.
İŞTE KAYBETTİĞİMİZ VATANDAŞLAR
Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken önceki gece yarısı bu kez komşu Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının kısa sürede sardığı Kepezbeleni'nde mahsur kalan 13 kişiden 12'si kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalleyi küle çeviren ve şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, Oymapınar Barajı çevresindeki mahallelere de sıçradı. Barajın yakınındaki Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde oturan Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi.
Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Poyraz nedeniyle dün yayılması hızlanan yangınların bugün hava durumuna göre tamamının söndürülmesi bekleniyor
MAHSUR KALANLARA ULAŞILDI
Oymapınar Barajı kıyısında restoranlarını terk etmeyen 10 vatandaş mahsur kaldı. Alevler Manavgat Şelalesi'ni de tehdit etmeye başlayınca girişlere kapatıldı. Çok sayıda hayvan da yanarak telef olurken, Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi durduruldu. Öte yandan Türk Kızılay bölgeye sahra mutfak kiti ve ikram araçları sevk etti. Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçesinde çıkan orman yangınları da kısa sürede kontrol altına alındı.
GÖZLER KUNDAKÇI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA
Yangınlarının aynı anda farklı noktalarda çıkması gözleri kendilerine "Ateşin Çocukları" adını takıp yüzlerce kundaklama yapan bölücü terör örgütü PKK'ya çevirdi, savcılıklar soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" ifadesini kullandı.
Manavgat'ta 2007'de çıkan yangınlarda 950 hektar, Manavgat ve Serik'te 2008'de çıkan yangınlarda da 16 bin hektar ormanlık alan kül olmuştu.
YANGIN FIRTINASI EGE'YE SIÇRADI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde de dün 13.05'te bir sitede çıkan yangın ormana sıçradı. Hızla yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince 2 otel ile çok sayıda konut boşaltıldı, 6 kişi dumandan etkilendi. Büyük paniğe neden olan yangında motosikletiyle söndürme ekiplerine su taşıyarak çalışmalara gönüllü katılan 25 yaşındaki otel çalışanı Şahin Akdemir, aracının devrilmesi sonucu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybetmeden önce çektiği görüntüler ortaya çıkan Şahin'in "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri herkesi duygulandırdı. Bodrum ilçesinde Güvercinlik'te otellere yakın bir noktada orman yangını çıktı, 3 bin yerli ve yabancı turist tahliye edildi. Yangına KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu da denizden müdahale etti. Datça ilçesinde Kumyer mevkiinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar çamlık alan zarar gördü. Milas ilçesi Kuyucak mevkiinde de oteller bölgesinde çam ormanında yangın çıktı.
Alevlerin bahçesine dayandığı 5 yıldızlı 2 otelde kalanlar teknelerle tahliye edildi. Muğla'nın Köyceğiz ve Menteşe, Aydın'ın Didim ve Söke ilçeside çıkan yangındanlar da büyümeden söndürüldü.
MERSİN: Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde önceki gün çıkan yangınlar dün de devam etti. Aydıncık'ta 5 köy boşaltıldı. Bozyazı'daki orman yangını kontrol altına alındı. Silifke ilçesindeki Boğsak mevkiinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgedeki kamp alanları boşaltıldı.
ADANA: Kozan, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde onman yangınları çıktı. Kozan'ın Kızlarseki mevkiinde çıkan ve hızı saatte 70 kilometreyi aşan poyrazın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle 5 köy boşaltıldı.Kozan'daki yangın akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Aladağ'da söndürme çalışmaları sürerken mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Vali Süleyman Elban, önceki gün 3 ilçede ayrı noktalarda 22 yangın çıktığını, 20'sinin söndürüldüğünü belirtti.
OSMANİYE: Kadirli ilçesinde önceki gün Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 21 saat sonra kontrol altına alındı. Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle de 5 kişi gözaltına alındı.
KİLİS: Musabeyli ilçesinde Demirciler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2.5 saatte kontrol altına alınan yangın rüzgârın etkisiyle daha sonra tekrar alevlendi. Yangın akşam saatlerinde tekrar kontrol altına alındı.
ELAZIĞ: Ağın ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangında 1 ev ile 10 dönüm alan zarar gördü.
KİLİS: Demirciler mevkiinde yangın çıktı. 100 askerin de katıldığı 5 buçuk saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
KAYSERİ: Aladağlar Milli Parkı'ndaki Ulupınar bölgesinde önceki gün çıkan yangın kontrol altına alındı.
KOCAELİ: Körfez ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alınırken 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
BODRUM'DA PANİK
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek ormanı sardı. Ormanın hemen altında bir koyda bulunan 5 yıldızlı lüks otele alevler sıçradı. Bunun üzerine oteldeki personel ve müşterilerin tahliyesi için tekne desteği istendi. Karadan tahliyenin söz konusu olmadığı bildirilirken, tekne desteği gönderildi. Vatandaşların süratle tahliye edildiği bildirilirken, yangına da müdahale karadan ve havadan devam etti
DÖRT BAKAN MANAVGAT'TA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyunca bölgede yangınla mücadeleyi komuta etti. Pakdemirli'ye bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Nuri Ersoy ve Murat Kurum da eşlik etti. 28-29 Temmuz'da 21 ilde toplam 63 orman yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "42'si kontrol atında, 3 uçak, 38 helikopter, 680 arazöz ve 4 bin personel görev yapıyor.
Önceliğimiz can güveliği. Rüzgârın çok yönlü, nemin düşük olması işimizi zorlaştırıyor. Yangınlarla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü. Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.
THY de yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı.
TEDAVİ PARASI YANDI
Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi Cemile Öner'e (60) ait. Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram vardı. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.
30 yıl önce eşini kaybeden ve iki çocuğuyla yaşayan Öner, "5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgedeki bakanlarla görüşerek bilgi aldı. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
Ekipler söndürme çalışmalarına 24 saat esasıyla devam ediyor.