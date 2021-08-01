Ankara'daki teleferik 500 gündür kapalı! Vatandaşlar tepkili

MAHALLE SAKİNLERİNİN KAFASI KARIŞTI

Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi sakinleri; Yenimahalle-Şentepe arasında hizmet veren ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve bir türlü açılmayan teleferik hattının açılmamasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri adına konuşan Cengiz Yılmaz, mahallelinin bir dönem çok sık kullandığı teleferiğin 2 yıldır çalışmadığını söyledi. Yılmaz; "Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdık. Bakım yapılacak deniliyor. Şentepe'nin gerdanlığı gibi gözüyordu akşam ışıkları yanınca. Misafirlerimiz gezi amaçlı da kullanıyordu. Teleferiğimizin tekrar açılmasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, yaklaşık 500 gündür kapalı olan teleferik hattı için tepkilerini şu şekilde ortaya koydu:

Şenol Şenyüz: "Otobüsler, metro, Ankaray tıklım tıklım, ama Şentepe teleferik kapalı, sebebi ise covid tedbiri, yazıklar olsun"

Said Mustafaoğlu: "Şentepe teleferik hattının kapalı olması bölge sakinlerini mağdur ediyor. Metroda bulaşmayan Korona teleferikte mi bulaşacak? Mantıklı bir sebep yok, sanki kasten kapalı tutuluyor gibi."

Halit Şatım: "Yenimahalle- Şentepe teleferik hattının aylardır kapalı olmasına anlam veremiyorum. Bütün otobüsler, metrolar tıklım tıklım dolu ama kabinde tek başımıza seyahat edebileceğimiz ulaşım aracı pandemiden dolayı kapalı? Çok ilginç."

Şahin Korkmaz: "Her şey normalleşti ama Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı hala kapalı. Saat 10'dan sonra ne otobüs var ne de dolmuş. Belediye önünden Şentepe'ye 1 saatte çıkıyoruz."

Said Furkan Dize: "Bu mu alınan önlemler? Bu ne biçim normalleşme? Bu ne kalabalık? Her gün işe metro ile gidiyorum. Yenimahalle'deki teleferik korona sebebiyle kapalı fakat metrolar, dolmuşlar tıklım tıklım.."