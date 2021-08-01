Ankara'daki teleferik 500 gündür kapalı! Vatandaşlar tepkili

Pandemi gerekçesi ile kapatılan, ardından da gerekli bakımları yapılmayan Yenimahalle Şentepe teleferiği, 21 Mart 2020 tarihinden bu yana devre dışı kaldı. Toplu taşıma araçları hizmete alınmasına rağmen teleferik hattı yaklaşık 500 gündür bir türlü hizmete sokulamıyor. Atıl durumdaki teleferik hattının hizmete alınabilmesi Fransa'dan gelecek bir uzman tarafından incelendikten sonra mümkün olabilecek. Söz konusu uzmanın tespitleri doğrultusunda teleferik hattı en erken Ağustos ayında, halatlarda bir sorun belirlenmesi halinde 3.5-4 ay sonra ancak tamir edilebilecek. Sürecin uzaması halinde ise hattın kapalı kaldığı süre 2 yıla yaklaşmış olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı duyuruda, hattın aylardır hizmet veremediğini gözden kaçırmak için ağır bakımlar nedeniyle hattın kapalı kaldığını gerekçe gösterdi. Ancak 500 gündür çalışmayan teleferiğin bırakın bakımlarının yapılmaması, çalışmayan halatın tellediğinin kontrolünün bile yapılmadığı kendi açıklamalarında ortaya çıktı.
Açıklamada, "Teleferik işletmenin 15 aydır kapalı olması nedeniyle, hattın ağır bakımlarının yapılmadan açılması yolcu emniyeti ve sistem güvenliği açısından sakıncalı olacaktır. Bu nedenle yeniden bakım ve muayene çalışmaları başlanılmıştır'' denildi. Kendi açıklamasında bile uzun süredir tesisin çalışmadığı ama bu sürede de gerekli önlemlerin alınmayarak tesisin bakımının yapılmadığını itiraf eden Genel Müdürlük,
en erken Ağustos, halatta sorun tespit edilmesi halinde yılsonunda hattın açılabileceğini duyurarak vatandaşların çektiği eziyetin devam edeceğini teyit etmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konudaki sessizliği ise dikkat çekiyor.
FRANSA'DAN EKİP GELİYOR
EGO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Yeni halat imalatının 3,5-4 ay sürecek olması ve yüksek bir maliyet gerektirmesi nedeniyle, mevcut halatın onarımının yapılarak kullanılabilmesi ihtimalinin araştırılması için uluslararası sertifikaya sahip Fransız bir uzman ile temasa
geçilmiştir. Uzmanın, Fransa'nın pandemi kapsamında ülkemiz için uyguladığı kurallar nedeniyle 2 Ağustos 2021 tarihi için izin alabildiği ve 3 Ağustos 2021 tarihinde iş başı yapacağı tarafımıza bildirilmiştir. Uzman tarafından yapılacak, inceleme, analiz ve test işlemleri sonucunda halatın kullanılabilirliğinin onaylanması halinde tüm işlemler on günde tamamlanacak ve bir yıl garantili olacaktır. Bu takdirde teleferik hattının 30 Ağustos öncesi açılması planlanmaktadır"
MAHALLE SAKİNLERİNİN KAFASI KARIŞTI
Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi sakinleri; Yenimahalle-Şentepe arasında hizmet veren ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve bir türlü açılmayan teleferik hattının açılmamasına tepki gösterdi.
Mahalle sakinleri adına konuşan Cengiz Yılmaz, mahallelinin bir dönem çok sık kullandığı teleferiğin 2 yıldır çalışmadığını söyledi. Yılmaz; "Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdık. Bakım yapılacak deniliyor. Şentepe'nin gerdanlığı gibi gözüyordu akşam ışıkları yanınca. Misafirlerimiz gezi amaçlı da kullanıyordu. Teleferiğimizin tekrar açılmasını istiyoruz" dedi.
Vatandaşlar, yaklaşık 500 gündür kapalı olan teleferik hattı için tepkilerini şu şekilde ortaya koydu:
Şenol Şenyüz: "Otobüsler, metro, Ankaray tıklım tıklım, ama Şentepe teleferik kapalı, sebebi ise covid tedbiri, yazıklar olsun"
Said Mustafaoğlu: "Şentepe teleferik hattının kapalı olması bölge sakinlerini mağdur ediyor. Metroda bulaşmayan Korona teleferikte mi bulaşacak? Mantıklı bir sebep yok, sanki kasten kapalı tutuluyor gibi."
Halit Şatım: "Yenimahalle- Şentepe teleferik hattının aylardır kapalı olmasına anlam veremiyorum. Bütün otobüsler, metrolar tıklım tıklım dolu ama kabinde tek başımıza seyahat edebileceğimiz ulaşım aracı pandemiden dolayı kapalı? Çok ilginç."
Şahin Korkmaz: "Her şey normalleşti ama Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı hala kapalı. Saat 10'dan sonra ne otobüs var ne de dolmuş. Belediye önünden Şentepe'ye 1 saatte çıkıyoruz."
Said Furkan Dize: "Bu mu alınan önlemler? Bu ne biçim normalleşme? Bu ne kalabalık? Her gün işe metro ile gidiyorum. Yenimahalle'deki teleferik korona sebebiyle kapalı fakat metrolar, dolmuşlar tıklım tıklım.."