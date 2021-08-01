Konya'daki katliam sonrası provokatörler işbaşında

Konya'nın Meram ilçesinde oturan Dedeoğulları ailesinden 4'ü kadın 7 kişi acımasızca öldürüldü. Kaçarken evi yakan saldırganın ailesi ile diğer aile arasında yaklaşık 11 yıldır husumetleri bulunduğu öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, hain saldırı ile ilgili sosyal medya üzerinden provakasyon yapıldı. İşte olayı kasten çarpıtan paylaşımlardan bazıları:

Türk Tabipleri Birliği: Konya'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Irkçılığı körükleyen söylemler, hukuksuzluk ve bu iklimi yaratanlar katliamın asıl sorumlusudur.