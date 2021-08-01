Uzman isimden 'Rapel doz' uyarısı! Üçüncü doz aşıda BionTech ya da Sinovac tercihi fark etmez

'RAPEL DOZUN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Çalışma sonucunda daha önceden hastalık geçiren ve artı olarak aşılı olan kişilerde ise antikor oranında çok az bir düşüşün yaşandığını gözlemlediklerini söyleyen Tanır, "Yani hastalık geçirenlerin adeta bir defa daha aşılanmış gibi antikor düzeyleri yüksek kaldı. Bu da bize üçüncü yani rapel dozun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Antikor düzeyindeki düşmeyi durdurmada, özellikle pekiştirme dozunun yapılması gerektiği ortaya konuldu. Koruma açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz" dedi.