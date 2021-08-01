Yangın felaketine psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarının etkili olduğu illerde uzman ekiplerle birçok vatandaşa psikososyal destek sağlandığını açıkladı. Bakan Yanık, yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 10 milyon lira kaynak aktaracaklarını belirtti. Yangınlarda tüm ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, psikososyal destek grupları da yangının devam ettiği noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. SABAH'a konuşan bürokratlar ve psikologlar çalışmaları anlattı:

856 VATANDAŞA PSİKOSOSYAL DESTEK



* Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan:



"Manavgat'ta başlayan ilk yangının büyümesi ve şehir merkezine sıçraması ihtimalini göz önüne alarak ilk etapta psikososyal destek sekretarya ekibimiz, müdahale ekiplerimiz, araç ve şoförlerimizi hazır hale getirdik. Vatandaşların yaşadığı bölgeye sıçrayınca mahalleleri tahliye ettik. Hergün ihtiyaca göre artırarak 86 personel ve 12 aracımızla birlikte vatandaşlarımıza sahada psikososyal destek sağlıyoruz. Bugüne kadar 407 haneyi ziyaret ettik. Onların acil ihtiyaçlarını tespit edip ilgili kurumlara bildirerek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladık. Ayrıca psikolojik ilk yardım, psikoeğitim vb. müdahalelerle 856 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdik."

VATANDAŞLAR HAYVANLARINI BIRAKMAK İSTEMİYOR



"Kırsal alan olan mahallelerde serasını, ahırdaki hayvanlarını terk etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Psikososyal destek çalışmaları özellikle bu hanelerde yapıldı. Hayvanların da tahliye edilmesinin önemli olduğunu gıda, tarım ve hayvancılık çalışma grubuna bildirdik."

İLK SAATLERDE DESTEĞE BAŞLANDI



* Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik:



"Hâlâ devam eden yangın felaketinin ilk saatlerinden itibaren başladığımız psikososyal destek çalışmalarını yangının devam ettiği her bölgede sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz.

* Ruh Sağlığı Derneği Başkanı ve Psikolojik Danışman Dr. Ömer Akgül:



"Yangın felaketini yaşayan vatandaşlar travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık belirtilerini gösterebilir. Yaşananlar ve şahit olunanlar psikolojimizi etkiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ruh Sağlığı Derneği gibi kamu kurumları ve STK'lar bireysel ve grup psikososyal destek çalışmalarını başlattılar. Bu dönemde hem afetlerle mücadele hem psikolojik destek hizmetleri eş zamanlı başlamalı. Yaşam sevincini kaybeden, yaşam doyumu azalan motivasyonunu koruyamayan bir çok vatandaşımız yaşanan bu zorlu yaşam olaylarından dolayı aşırı bir stres yükü altına giriyor ve travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık belirtilerini gösterebiliyor. Ruh Sağlığı Derneği, gönüllü psikologlarıyla ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriyor. Vatandaşlarımız internet sitemizden başvuru yapabilir."