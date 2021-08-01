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Haberler Gündem Haberleri Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun
Giriş Tarihi: 1.8.2021 23:42 Son Güncelleme: 1.8.2021 23:54

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük isimli vatandaşın görüntülerini paylaştı. Uyarılara rağmen koronavirüs aşısı olmadığı için pişman olduğunu dile getiren hasta, tüm Türkiye'ye "Aşı olun" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Nurettin Karabük isimli vatandaşın görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Hastamızın iki çift sözü var. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi." ifadelerini kullandı.

"UYARILARA RAĞMEN KOVİD-19 AŞISI OLMADIM"

Yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük, paylaşılan videoda şu ifadelere yer veriyor:

"Kovid aşısı olmadım uyarılara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam kendi sağlıkları için bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım şu an bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı evimde oturacaktım. Çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlara ricam, Kovid aşısını olsunlar."

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun

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Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun
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