"UYARILARA RAĞMEN KOVİD-19 AŞISI OLMADIM"

Yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük, paylaşılan videoda şu ifadelere yer veriyor:

"Kovid aşısı olmadım uyarılara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam kendi sağlıkları için bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım şu an bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı evimde oturacaktım. Çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlara ricam, Kovid aşısını olsunlar."

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun