Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük isimli vatandaşın görüntülerini paylaştı. Uyarılara rağmen koronavirüs aşısı olmadığı için pişman olduğunu dile getiren hasta, tüm Türkiye'ye "Aşı olun" çağrısında bulundu.