Video Türkiye Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastasından kritik çağrı: Aşınızı olun
01.08.2021 | 23:41

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük isimli vatandaşın görüntülerini paylaştı. Uyarılara rağmen koronavirüs aşısı olmadığı için pişman olduğunu dile getiren hasta, tüm Türkiye'ye "Aşı olun" çağrısında bulundu.

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