“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, "Global Call Help Turkey" yani "Küresel çağrı; Türkiye'ye yardım edin" etiketiyle bir paylaşım sahneye sokuldu.
Bu etiketin çıkışı 'yüksek takipçili ınfluencer' diye adlandırılan reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan geldi. Etiketin Instagram'da yayılımını tetikleyen hesaplar, ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabilecek dijital reklam mecraları haline gelmiş profillerdi.
SAHTE HESAPLAR DEVREYE SOKULDU
Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'a da yansıtılan bu etiket milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.
Etiketin Twitter'da milyonlara ulaşmasını sağlayan profillerin ise sahte hesaplar olduğu ortaya çıktı. Öyle ki birçoğunun en fazla üç aylık hesaplar olduğu ve hatta hiç tweet atmadıkları gözlemlendi. Görsellerin içeriği ise dikkat çekiciydi. Özellikle tetikleyici ınfluencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış, görseller ise hemen hemen hepsi aynıydı.
60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu. Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.
UYGULAYICILAR VE ORGANİZATÖRLERİN AMAÇLARI
Peki bu kampanya ile ne amaçlanıyordu? Aslında bu kasıtlı işin iki aktörü var. Biri organizatör, diğer uygulayıcılardı.
Uygulayıcılar; para kazanmayı, popülaritesini artırmayı, sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Organizatörün ise iki amacı vardı; birincisi Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek, ikincisi ise Kovid sınırlamaları sonrası açılan turizm sektörünü baltalamak.
Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Zira yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinstendi. Yani "60 noktada yangın" olduğunu ve ülkenin bunları "söndüremediğini" iddia eden paylaşımlar görseniz o ülkeye gider misiniz? Cevabı ise tabii ki hayır.
İşte iyi niyetli insanları bir kenara bırakırsak "Help Turkey" etiketle bir algı operasyonu gerçekleştirildiği ayan beyan ortaya çıkıyor.
"TUZAĞA DÜŞMEYİN" UYARISI
Bilinçli sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu paylaşımı yapanlara ise "Tuzağa düşmeyin organize bir işe alet olmayın" yorumunu yapıyor.
"HelpTurkey" kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası