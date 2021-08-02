“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası
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Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken, sosyal medyada "HelpTurkey" etiketiyle kirli bir kampanya dolaşıma sokuldu. Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olan etiket altında milyonlarca paylaşım yapıldı. Peki kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu kirli kampanya ile amaçlanan hedef ne? İşte detaylar...