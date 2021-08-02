Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Manavgat'taki yangında çok acı kareler! Geriye küle dönen evleri kaldı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 17:33 Son Güncelleme: 2.8.2021 17:37

Manavgat'taki yangında çok acı kareler! Geriye küle dönen evleri kaldı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Manavgat'taki yangında çok acı kareler! Geriye küle dönen evleri kaldı

Manavgat'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Almanya doğumlu Fahri Yiğitokur ile ilkokul aşkı Alman eşi Andrea Hartmann Yiğitokur'dan geriye enkaza dönen evleri kaldı. SABAH'ın görüntülediği evin içerisindeki her şey küle dönmüş durumda. Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yangından hemen önce birlikteydik. Yangın mahallemize sıçrayınca evlerimize gittik. Fahri'nin evinin ateşler sarmıştı. Can havliyle Andrea Hartmann'ı ve köpeğini alıp yangının kaçmaya çalıştı ve dört gün sonra cansız bedenleri bulundu." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler Köyü'nde orman yangınında harabeye dönen evin yakınlarında 4 gündür kendilerinden haber alınamayan çiftin cansız bedenleri yangınların 4'üncü gününde bulunmuştu.

SABAH'ın görüntülediği evin duvar sıvaları bile dökülmüş halde. Mutfaktaki fırın, tencereler, klima, çamaşır makinesi her şey alevler nedeniyle erimiş durumda. Evin içerisindeki her şey küle dönmüş durumda.

"DÖRT GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU"

SABAH'a konuşan Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, "Yangından hemen önce birlikteydik. Yangın mahallemize sıçrayınca evlerimize gittik. Fahri'nin evinin ateşler sarmıştı. Can havliyle Andrea Hartmann'ı ve köpeğini alıp yangının kaçmaya çalıştı ve dört gün sonra cansız bedenleri bulundu." dedi.

"YANGININ AZ OLDUĞU BÖLGEYE GİTMEYE ÇALIŞTILAR ANCAK BAŞARAMADILAR"

Fahri Yiğitokur'un bir diğer arkadaşı olan Hasan Özden ise, "Fahri çok iyi biriydi. Almanya'da emekli olup Manavgat'a yerleşti. Alevler evini sarmış. Kadını ve köpeğini alıp dumanın ve yangının az olduğu bölgeye gitmeye çalıştılar ancak başaramadılar.

Evlerinin 100 metre uzağında ormanlık alanın içerisinde alevlere teslim olup can vermişler." diye konuştu.

SON DAKİKA: Gündoğmuş tahliye ediliyor! Camilerden peş peşe anons sesleri yükseliyor! Alevler merkeze çok yaklaştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat'taki yangında çok acı kareler! Geriye küle dönen evleri kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA