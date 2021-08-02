Manavgat'taki yangında çok acı kareler! Geriye küle dönen evleri kaldı

SABAH'ın görüntülediği evin duvar sıvaları bile dökülmüş halde. Mutfaktaki fırın, tencereler, klima, çamaşır makinesi her şey alevler nedeniyle erimiş durumda. Evin içerisindeki her şey küle dönmüş durumda.
"DÖRT GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU"
SABAH'a konuşan Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, "Yangından hemen önce birlikteydik. Yangın mahallemize sıçrayınca evlerimize gittik. Fahri'nin evinin ateşler sarmıştı. Can havliyle Andrea Hartmann'ı ve köpeğini alıp yangının kaçmaya çalıştı ve dört gün sonra cansız bedenleri bulundu." dedi.
"YANGININ AZ OLDUĞU BÖLGEYE GİTMEYE ÇALIŞTILAR ANCAK BAŞARAMADILAR"
Fahri Yiğitokur'un bir diğer arkadaşı olan Hasan Özden ise, "Fahri çok iyi biriydi. Almanya'da emekli olup Manavgat'a yerleşti. Alevler evini sarmış. Kadını ve köpeğini alıp dumanın ve yangının az olduğu bölgeye gitmeye çalıştılar ancak başaramadılar.
Evlerinin 100 metre uzağında ormanlık alanın içerisinde alevlere teslim olup can vermişler." diye konuştu.
SON DAKİKA: Gündoğmuş tahliye ediliyor! Camilerden peş peşe anons sesleri yükseliyor! Alevler merkeze çok yaklaştı...