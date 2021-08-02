Manavgat'taki yangında çok acı kareler! Geriye küle dönen evleri kaldı

"YANGININ AZ OLDUĞU BÖLGEYE GİTMEYE ÇALIŞTILAR ANCAK BAŞARAMADILAR"

Fahri Yiğitokur'un bir diğer arkadaşı olan Hasan Özden ise, "Fahri çok iyi biriydi. Almanya'da emekli olup Manavgat'a yerleşti. Alevler evini sarmış. Kadını ve köpeğini alıp dumanın ve yangının az olduğu bölgeye gitmeye çalıştılar ancak başaramadılar.