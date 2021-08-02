"Silah tehdidiyle zorla kamera karşısında konuşturdular"





Sonra da ailelerimizin bu işten zarar görmemesi için bizim kameralar karşısına geçip onlara eylemlerini bırakması için zorla çağrıda bulunmamızı istediler. Ben de korktuğum için kabul ettim. Çünkü örgütte birçok insan sudan sebeplerle ajan ve benzeri yakıştırmalarla kurşuna dizilerek infaz ediliyordu.