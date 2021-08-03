CHP, HDP ve Emre Kınay'dan 'TOMA'lı algı operasyonu! EGM'den fotoğraflarla tokat gibi cevap





CHP VE HDP EL ELE ALGI OPERASYONU

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'larla ilgili yangınlarda kullanılmadığını söyleyerek sosyal medyadan algı çalışmasına girişti. Tanal, sosyal medya hesabından "Orman yangınıyla mücadelede beton mikseri dahi kullanılırken, su depolama kapasitesine ve güçlü su sıkma kabiliyetine sahip TOMA'lardan neden etkili şekilde yararlanılmaz? En ücra köye gönderilen TOMA'lar, ağaçların, canlıların kurtarılması için kullanılsa daha iyi olmaz mı?" dedi.

CHP'li Haluk Pekşen de konuyla ilgili olarak gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunarak, "Memleket cayır cayır yanıyor her biri 10 ton su atan TOMA'lar neden garajlarda tutuyor? İnsanlar bidonla su taşırken herbiri 100 metreye su sıkan TOMA'lar neden garajlarda? 700 TOMA var üç TOMA bir köy kurtarır. Yol kenarları orman alanlarını anında söndürebilirler? Yeter artık!" ifadelerini kullandı.